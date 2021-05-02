شكرا لقرائتكم نادين خوري: هذه الأعمال لا تترك أثراً عند المشاهدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خلال الموسم الرمضاني، تطل الممثلة نادين خوري على جمهورها بمسلسل "حارة القبة"، وفي جعبتها عملان آخران سيعرضان بعد العيد.

وكشفت الفنانة في حوار خاص مع "العربية.نت"، أن همها الأساسي تقديم مضمون ذات قيمة إنسانية، وأن أجمل ما حصدته خلال مشوارها الفني كان محبة الناس.

كما اعتبرت العمل الدرامي، الذي يخلو من المضمون لا يقدم الفائدة المرجوّة، وبالتالي لا يترك أي أثر عند المشاهد.

واقع يحمل زمناً مضى

كذلك وجدت أن البيئة الشامية هي واقع يحمل زمناً مضى، ولا يبقى إلا العادات والتقاليد ضمن العائلة الواحدة التي هي ركيزة اجتماعية تصون التوازن الأسري في حال تعرّض لأي خلل.

2 صور ندين خوري ندين خوري ندين خوري

وتحدثت الفنانة عن أعمالها الدرامية الجديدة فقالت إنها ستطل على المشاهدين من خلال مسلسل "بروكار" في جزئه الثاني، تعاونت فيه مع المخرج محمد زهير رجب، بالإضافة إلى مسلسل ثانِ وهو "أقمار في ليل حالك" مع نجدت إسماعيل أنزور، وسيعرض العملان بعد عيد الفطر.

إلى ذلك، أشارت إلى أنها لا تحب أن تختار بين الكوميديا والدراما، لأن الأهم عندها هو ماذا يمكن أن تقدمه الشخصية من فائدة، وليس هناك دور تمثيلي هو "حلم" بالنسبة لها، بل يجذبها الدور ذات الصفات الإنسانية، وذاك الذي يحمل هدفاً ومضموناً.