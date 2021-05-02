شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو القاضي يجسد شخصية هاملت فى مسرحية من تأليف سامح مهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الفنان عمرو القاضى بروفات مسرحية "هاملت بالمقلوب" المقرر افتتاحها قريبا على خشبة مسرح السلام، وهى من تأليف د. سامح مهران، وإخراج مازن الغرباوي.

من جانبه قال عمرو القاضي: "انشغلت خلال السنوات الماضية بالسينما، ولم أقدم أي عروض مسرحية، لعدم اقتناعي بما يعرض عليّ من أعمال، حتى وجدت نص مسرحية "هاملت بالمقلوب" الذي أراه عرض مختلف، وسوف يقدمني بشكل جديد، فأنا أعجبت كثيرا بالنص الذي كتبه د. سامح مهران، ووجدته مغري جدا لأي ممثل، وصعب في الوقت نفسه، فالشخصية مليئة بالتحديات، وهو ما شجعني على خوض تلك التجربة".

وأضاف: "العرض مختلف عن ما يقدم من عروض تجارية تلك الفترة، حيث يسعى فريق العمل لتقديم عرض مسرحي هادف، له أسس مسرحية حقيقية مثل التي تربينا عليها وتعلمناها في المعهد العالي للفنون المسرحية، الذي أفخر بدراستي فيه".

وأشار "القاضى" إلى أنه ممثل في فرقة المسرح الحديث، إلا أنه رفض تقديم عروض مسرحية غير مقتنع بها خلال الفترة الماضية.

"هاملت بالمقلوب" إنتاج وزارة الثقافة المصرية، قطاع الإنتاج الثقافي، البيت الفني للمسرح، فرقة المسرح الحديث، تأليف د. سامح مهران، إخراج مازن الغرباوي، وبمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم الشباب.