شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر جلال يحتفل بانتهاء تصوير مسلسل "كوفيد 25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المخرج أحمد نادر جلال، بانتهاء تصوير مسلسل " كوفيد 25"، موجها رسالة شكر لكل فريق العمل عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب أحمد نادر جلال، قائلا:" فركش كوفيد 25 الحمد لله و بجد شكرا لكل اللي في الصورة دي و لكل من شارك في المسلسل بجد مجهود رهيب من كل الكاست و الكرو شكرا".

وردت الفنانة آيتن عامر، على رسالته قائلة:" مبروك يا استاذ احنا اللى شكرا و الله على كل مجهودك"، وكتبت الفنانة راندا البحيرى، قائلة:"بنحبك أوى بجد ربنا يخليك لينا أنت متعرفش جوانا ايه ليك يارب نشتغل معاك تاني و قريب علشان أنا بالذات هتوحشني أوى".



رد آيتن عامر



رد راندا البحيرى

ويعرض مسلسل "كوفيد 25" على قناة ON الساعة 12:30 صباحا ويعاد الساعة 7 صباحا و11:30 صباحا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 2 مساء ويعاد الساعة 9:30 صباحا و6:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 6:30 مساء ويعاد 5:30 صباحا و10 صباحا.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.