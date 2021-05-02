"الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة" يكرم كمال رمزى شيخ النقاد السينمائيين

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 22 برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا، عن تكريم الناقد السينمائى الكبير كمال رمزى "شيخ النقاد السينمائيين المصريين والعرب" فى دورة هذا العام، التى تعقد خلال الفترة من 19 مايو إلى 25 مايو 2021 بمدينة الإسماعيلية .

يقول الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، إن تكريم الناقد الكبير كمال رمزى هو تكريم مستحق لأحد رموز النقد السينمائى المعروفين، ولم يحصل على ما يستحقه من تكريم يتناسب مع عطائه الكبير فى مجال النقد السينمائى وهو اسم كبير تفخر به السينما المصرية والعربية، وتاريخ سينمائى ممتد من آلاف المقالات التى سطرها فى حب السينما، وعشرات الكتب التى صارت مرجعا لكل دارسى الفن السابع، ومهرجانات عربية ومصرية ودولية شهدها وشارك فى تأسيسها، منذ تعلق فى فترة مبكرة بتلك الشاشة الفضية، فمنحها عمره.

الناقد كمال رمزى هو أحد النقاد الكبار ويستحق بجدارة لقب "شيخ النقاد السينمائيين" فهو صاحب رصيد كبير من الكتب والمقالات السينمائية والأبحاث التى شارك بها فى العديد من لجان تحكيم المهرجانات الدولية، ولذلك فهو بحق ناقد يملك الرؤية والخبرة معاً، وتتميز مسيرته النقدية بالتحرر من سطوة ونفوذ مؤسسات وصناع السينما، ونزاهته فى الحكم على الأفلام والأعمال السينمائية قادته لأن يكون ودودا ودافئا فى علاقته مع صناعها حيث لا يتصيد أخطاء بقدر ما يشير إلى ايجابيات ومواقف ويتعرض للسلبيات وفق منظوره ومنهجيته النقدية برقة وألفة تبغى الاشارة للخطأ بعيدا عن أساليب الهجوم والصراخ والإيذاء اللفظى أو المعنوي.

لامست مقالات كمال رمزى المولود عام 1944 وخريج المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1968 موضوعات جريئة تتعلق بنتاجات السينما المصرية الجديدة وتيارات السينما العربية وقد تناولت كتاباته التى نشرت بالعديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية ونشرة نادى سينما القاهرة قضايا ساخنة فى فضاءات الفن السابع الرحبة مثل البحث عن صيغة للتمويل والإنتاج المشترك والبحث عن أسواق جديدة للفيلم العربى وخطوات التكامل السينمائى بين مخرجى البلدان العربية والتنسيق بين المهرجانات مثلما يعرف المتلقى بأفضل الأفلام العربية وهى تطرح مسائل شائكة مثل إظهار لحظات الكبرياء وصورة المرأة العربية على شاشة إلى جانب تغطيته اللافتة لفعاليات الكثير من المهرجانات السينمائية العربية والعالمية.

قدم كمال رمزى للمكتبة العربية جملة من المؤلفات النقدية التى تدرس وتحلل الإبداع السينمائى فى مصر وسائر السينمات العربية والعالمية داخل منظومة من التفاصيل والمفردات السمعية البصرية والدرامية والتوثيقية الراغبة فى تنشيط حراك التثقيف السينمائى بعيدا عن تلك النمطية المألوفة ومن ابرز مؤلفاته: "الهوية القومية السينما العربية"، "المصادر الروائية فى الأفلام المصرية"،"نجوم السينما المصرية"، "الإنسان المصرى على الشاشة "،"سعد نديم : رائد السينما التسجيلية "، "الفن بین العمامة والدولة"،" صلاح التهامي:عصر التفاؤل"، "نجوم السينما المصرية:الجوهر والأقنعة "، "محمود مرسي: عصفور الجنة والنار"، "كمال الشيخ : نصف قرن من الإبداع"، "سینما الأحلام الضائعة "، "دراسات فى السينما المصرية والسينما الأوربية "، "أفلام من الشرق والغرب "، "ومن مقاعد الترسو: مطالعات فى السينما الأمريكية"

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه سنويا المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى، وأول المهرجانات العربية التى تتخصص فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته فى عام1991.