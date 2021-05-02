شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 19..ولاء الشريف تكتشف حقيقة محمود حافظ أحد رجال النمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 19 من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، والذى يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع ضمن الموسم الرمضانى، بعض الأحداث المثيرة، حيث دخلت فريدة "ولاء الشريف" على زوجها خالد "مؤمن نور" وتجده شديد التركيز فى فيديوهات سرقة النمر، وتسأله عن السبب فى ذلك فيجيبها بأنه يريد أن يجعل والده يثق فيه فلم يجد أمامه سوى أن يجد النمر، وبذلك يثق فيه ويجعل زمام الأمور فى يده.

تطلب فريدة من زوجها أن يدخل للنوم وهى من ستقوم بتلك المهمة، وبالفعل تبحث فى الفديوهات حتى الصباح الباكر ثم تذهب لخالد فى معرض الذهب مكان عمله وتقول له أنها توصلت لرجل من رجال النمر وهو سكلانس " محمود حافظ " ومن خلال الفديوهات يتضح أنه بالفعل له علاقة بالحوادث التى حدثت فى الفترة الأخيرة وتطلب منه أن يجمع كل من فى الصاغة ويخبرهم بذلك ولابد أن يكون حسن " خالد أنور " موجود حتى " يعلم عليه ".

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.