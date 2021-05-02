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شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 19.. ليالي تعيد ليحيى الفخراني خزينة زركش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 19.. إعادة نهى عابدين - ليالي- خزينة نجيب زاهى رزكش - يحيى الفخرانى التى سرقتها من القصر بمعاونة زوجها، وقامت ليالى بإرجاع الخزينة بعدما شعرت أن بها أوراقا وليست أموالا أو مجوهرات وبعدما فشلت فى فتحها.
وشهدت مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 19 انهيار كريم عفيفى - سعد، وذلك بعدما علم أن علاء زينهم - نصار ليس والده، وحنان سليمان - كريمة ليست أمه وأنهما قاما بتربيته فقط وسط بناتهما، وهو الأمر الذى تسبب له فى حالة انهيار.
مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً. مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.
نجيب زاهى زركش الحلقة 19
نجيب زاهى زركش الحلقة 19
نجيب زاهى زركش الحلقة 19
نجيب زاهى زركش الحلقة 19
نجيب زاهى زركش الحلقة 19
نجيب زاهى زركش الحلقة 19