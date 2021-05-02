مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 19.. ليالي تعيد ليحيى الفخراني خزينة زركش

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 19.. إعادة نهى عابدين - ليالي- خزينة نجيب زاهى رزكش - يحيى الفخرانى التى سرقتها من القصر بمعاونة زوجها، وقامت ليالى بإرجاع الخزينة بعدما شعرت أن بها أوراقا وليست أموالا أو مجوهرات وبعدما فشلت فى فتحها.

وشهدت مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 19 انهيار كريم عفيفى - سعد، وذلك بعدما علم أن علاء زينهم - نصار ليس والده، وحنان سليمان - كريمة ليست أمه وأنهما قاما بتربيته فقط وسط بناتهما، وهو الأمر الذى تسبب له فى حالة انهيار.