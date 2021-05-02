شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 19.. سمية الخشاب تنقذ هيبة شقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 19، إنقاذ هيبة شقيقها سيد رجب - المعلم وهبة، وذلك بعدما اتفق معها المعلم غريبة - حمدى هيكل، علي تسليمه شقيقها لحلاقة شنبه وإفقاده هيبته بين معلمين سوق باب اللوك مقابل أن يرشدها علي طريق موسى - محمد رمضان.

وقامت سمية الخشاب بموافقة غريبة علي ذلك ومنحته مفتاح شقة شقيقها لكنها أخبرت شقيقها بالأمر وكانت النتيجة هي أن سيد رجب هو من تمكن من المعلم غريبة وسيقوم بحلاقة شنبه أمام رجالته في منزل سيد رجب.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.