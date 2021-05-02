شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 19.. سمية الخشاب تسافر غزة للاطمئنان على محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 19، سفر حلاوتهم - سمية الخشاب- إلى غزة وذلك للاطمئنان على موسى - محمد رمضان حيث علمت بتدبير عملية قتله فى القطار.

وشهد مسلسل موسى الحلقة 19، عودة شفيقة - هبة مجدى إلى زوجها شهاب باشا - صبرى فواز، وذلك بعدما غضبت منه بسبب لعب القمار واصطحابها معه.

العمل تضافرت الجهود به من كافة الأطراف لتقديم واحد من أمتع المسلسلات فقصة المسلسل أساس كل شىء للمؤلف ناصر عبد الرحمن وضعت العمل فى مكانة خاصة ومختلفة لدى الجمهور.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا فى الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.