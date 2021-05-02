فن ومشاهير

دلال عبدالعزيز تحارب كورونا.. الوضع الصحي بعد انخفاض نسبة الأكسجين

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصدر مقرّب من الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، آخر تطورات حالتها الصحية في مستشفى العزل بعد إصابتها بفيروس المستجد.

وأفاد المصدر بأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز تشهد استقرارا، إضافة إلى أن ارتفاع معدلات الأكسجين في الدم بنسبة طفيفة، لكنها مستمرة في جلسات الأكسجين على الأجهزة لحين ارتفاع المعدلات بشكل أفضل.

وأصيبت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسل "عالم موازي"، وكانت تعاني من صعوبة في التنفس منذ 5 أيام تقريبا، وتخضع منذ نقلها لأحد مستشفيات طريق السويس، لجلسات أوكسجين بعد انخفاض نسبة الأوكسجين في الدم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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