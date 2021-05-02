دلال عبدالعزيز تحارب كورونا.. الوضع الصحي بعد انخفاض نسبة الأكسجين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصدر مقرّب من الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، آخر تطورات حالتها الصحية في مستشفى العزل بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المصدر بأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز تشهد استقرارا، إضافة إلى أن ارتفاع معدلات الأكسجين في الدم بنسبة طفيفة، لكنها مستمرة في جلسات الأكسجين على الأجهزة لحين ارتفاع المعدلات بشكل أفضل.



وأصيبت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسل "عالم موازي"، وكانت تعاني من صعوبة في التنفس منذ 5 أيام تقريبا، وتخضع منذ نقلها لأحد مستشفيات طريق السويس، لجلسات أوكسجين بعد انخفاض نسبة الأوكسجين في الدم.