سر الطائرات المهجورة.. لغز محير شمالي إيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نعم هذا المكان موجود، وإن كنت من هواة الأماكن المفقودة أو المنسية، فهذا المكان يعد مثاليا، ويقع بالتحديد في قرية فيلامارزانا في منطقة فينيتو شمالي إيطاليا.. لكن ما السر وراء هذه الطائرات؟

تقف الطائرتان حتى تكاد مقدمتهما تتلامس بجوار طريق رئيسي في القرية، وبينهما مبنى يشبه برج المراقبة، وفي الخلف تظهر مروحية هيلكوبتر حمراء جاهزة للإقلاع.



وتعود القصة إلى عام 2000، عندما حقق الإيطالي جيجي ستيكا حلمه في أن يملك مطعمه الاستثنائي وغير المسبوق، إذ تخيل مطعم على شكل مطار صغير.

لذلك، ابتاع طائرتين خرجتا من الخدمة من طراز "دوجلاس دي سي 6"، و"توبوليف تي يو 145"، ووضعها في شكل متقابل.





ويقول الرجل عن ذلك: "كان حلمي هو تأسيس المطعم داخل الطائرتين لأخصصه للأطفال وكبار السن الذين لم يسبق لهم السفر بالطائرات".

وتابع: "عملت في السابق في نزل لكبار السن لمدة 10 سنوات، ولا أزال أتذكر أمنيات كبار السن في الطيران عندما يشاهدون طائرة في السماء".

وبالفعل، زود الرجل الإيطالي الطائرتين والمبنى الذي يتوسطهما بنسخ طبق الأصل من الأعمال الشهيرة للفنان ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو، وأطلق على مطعمه الاستثنائي اسم "مايكل أنجلو دا فينشي".

وكان أداء المطعم جيدا في البداية، خاصة أيام الأحاد التي شهدت عزف الموسيقى والغناء وتقديم أطباقا ممتازة.

ورغم رضا الزبائن، اشتكت السلطات الإيطالية من انتهاك ستيكا لأنظمة وقوانين البناء، وبعد سنوات من التقاضي، أجبر الرجل على التخلي عن حلمه وإغلاق المطعم، وترك فارغا ومهجورا منذ ذلك الحين.

ولم يتبق شيء من روعة المطعم في أيامه الأولى، فالطائرات مغطاة بالتراب والطلاء يتقشر، ونمت النباتات في المنطقة، وفق موقع ترافيل بوك الألماني المعني بموضوعات السفر.