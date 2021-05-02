شكرا لقرائتكم خبر عن "ضل راجل" الحلقة 20.. نرمين الفقى تذهب إلى بيت "سليم" المعتدى على ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 20 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، انتقال جلال من السجن إلى مصلحة الطب الشرعى في القضية المتهم فيها بقتل البودى جارد خميس ويحاول سليم "محمد يسرى" أن يتفادى أزمة الطب الشرعى بمساعدة الدكتور "إيهاب فهمى" كما يسأل عن الجنين فى بطن شهد هل مات أم لا ؟ ومع أي طبيبة تتابع شهد للاطمئنان على جنينها؟

وخلال صلاة ياسر جلال الفجر داخل السجن، يفاجأ بالمعلم مرسى "محمود حافظ" فى حالة إغماء ولا يتحرك فينادى جلال على الشاويش لإنقاذه .

تطلب هدى "نرمين الفقى" رقم والدة صديقتها نادين "أميرة العايدى"، وفجأة تقابلها فى المنزل وتطلب النزول معها دون أن تحدد وجهتها، ويحاول أبوها "أحمد حلاوة" وبناتها منعها لكنها تصر. وتكشف الأحداث ذهابها لمقابلة "سليم" المعتدى على ابنتها شهد ووالدته .

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.