نسل الأغراب الحلقة 19.. عساف يعطى بكرى الذهب وعقد الأرض ويحصل على شامية

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" بمعرفة غفران "أمير كرارة" بأن والدته مع بكرى زلط "عماد زيادة" وليس عساف "أحمد السقا" الذى يعطى بكرى، ذهب الأغراب وكذلك عقد الأرض التى يعيش فيها الغجر، مقابل الحصول على شامية "أحلام الجريتلى" والدة غفران الذى يذهب إلى الغجر بعد اخباره بأن والدته موجودة مع بكرى، وبعد عودة طايل الذراع اليمنى يساله غفران عن بكرى ولكنه ينكر معرفة مكانه.

تقترح سلوى عثمان على نجاة "فردوس عبد الحميد" تزويج ابنها على "دياب" إلى رغدة "ملك أحمد زاهر"، ولكن نجاة تستبعد الأمر تماماً لأن ظل يحب أمها عزيزة "منة فضالى" طوال عمره ولن يحب واحدة أخرى، وتفضفض جليلة "مى عمر" مع أخيها العمدة حسيب "ادوارد" بأن غفران كان على حق وأنها اختارت عساف لأنها مازالت تحبه.

يفاجأ بكرى أثناء قيادته سيارة النقل بلجنة على الطريق ويرأسها على الغريب الذى يوقفه ويسأله عن حمولة السيارة، ويقرر تفتيشها ويجد صناديق كبيرة مليئة بالذهب، وفى نفس الوقت ينتظره غفران مع رجاله عند الغجر.