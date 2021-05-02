شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة الـ19.. هند صبرى تتعرض لضغوط شديدة وأحمد فؤاد سليم يحذر منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الـ 19 من مسلسل "هجمة مرتدة" فى إثارتها وتشويقها، والذى يقوم ببطولته النجمان أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة dmc في الـ 10.45 مساء، حيث شهدت الحلقة إظهار جوانب إنسانية في شخصية أكرم "نضال الشافعى" حينما ذهب لابنه بعد إجرائه عملية جراحية في قدمه، وذلك بعدما أمره "هشام سليم" رفعت المسيرى بضرورة الذهاب إلى ابنه وترك العمل من أجل الاطمئنان على ابنه.



الحلقة 19

أيضاً استمرت الحلقة في إثارتها مع دينا "هند صبرى"، وذلك بعدما شهدت الحلقة تدريبات مكثفة لها من جانب فاروق السوهاجى "احمد فؤاد سليم" على فتح الخزنة من أجل الذهاب لمهمتها والاتيان بمعلومات هامة من خزنة نازلى "انجى المقدم".



الفنانة هند صبرى بالحلقة الـ 19

الأمر الذى لم شهد صعوبات كبيرة وضغوطات صعبة على دينا فلم تتمكن من فتح الخزنة بسهولة، وهو ما دعا فاروق السوهاجى لأن يعرب عن قلقه، ويؤكد لـ رفعت المسيرى "هشام سليم" بأنه يحذره من تكليفها بتلك المهمة قائلاً : "انا مع انها تروح تقابل نازلى، وهتبقى اجمد منها ولكن انها تفتح الخزنة مش مؤهلة لسه ومفيش وقت تدرب أكتر من كده".



هند صبرى فى الحلقة الـ 19

إلا أن هشام سليم "رفعت المسيرى" أخبره بأنه لا مفر من الاعتماد عليها بتلك المهمة، لأنه لا بديل لها، ولابد من الحصول على تلك المعلومات بأي طريقة.

كما شهدت الحلقة أيضاً مقابلة هند صبرى "دينا" وأحمد عز "سيف"، حيث أخبرته الأولى عن سفرها أسبوعين مؤكدة أنه لابد أن يعدها بوجوده حين ترجع.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.