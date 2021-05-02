شكرا لقرائتكم خبر عن "هجمة مرتدة" الحلقة 19..عمار المقدسى فى مواجهة ريكاردو.. وحزن والدة سيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 19 من مسلسل "هجمة مرتدة" إثارة كبيرة، والذى يقوم ببطولته النجمان أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة dmc في الـ 10.45 مساء، حيث بدأت الحلقة بمشهد تحقيق ريكاردو مع عمار المقدسى "أحمد صلاح حسنى"، وأكد الأخير له بأنه سيستمر في محاربتهم حتى الموت، ولن يقول حرف واحد مما يعلم.



الحلقة 19

ثم تطرقت المشاهد إلى هشام سليم "رفعت المسيرى" ونضال الشافعى "أكرم" حيث علما بالقبض على عمار وقال رفعت المسيرى بأنه نفذ اتفاقهما بالإتيان بزوجة عمار للقاهرة، ولن يتمكن من فعل شيء له خاصة أن الأرض تلك المرة ليست أرضهم، وبالتالي لن يتمكنوا من اللعب عليها.



هشام سليم فى مسلسل هجمة مرتدة

كما شهدت الحلقة أيضاً حزن شديد من جانب ماجدة زكى "والدة احمد عز" بعدما علمت بخبر سفره، حيث أخبرهم بأنه سيسافر لأوروبا ليعمل فى مطعم مع رجل كان يعرفه فى العراق.



احمد عز بمسلسل هجمة مرتدة

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.