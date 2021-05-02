شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن 19.. انهيار محمد ممدوح بسبب زواج منى زكي ومحمد فراج يذهب إلى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أحداث الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل "لعبة نيوتن"، للنجمة منى زكى الذى يُعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، ذهب "بدر" سيد رجب للقاء "حازم" الذى قابله بعنف شديد بعد أن قام بحبسه، وأخبره "بدر" أنه قام بذلك من أجله، وليس من أجل العسل الذى طلبه منه من قبل باستخراجه من "الأفيون".

واتهم "حازم" "بدر"، بأنه السبب في عدم اللحاق بزوجته "هنا" قبل أن تتزوج من شخص آخر وهى في أمريكا، وأنه السبب في تدمير حياته، ليخبره أنه لا يستطيع شخص أن يمنع قدرا أو يؤجله، وطلب منه أن يعيش حرا، فيما انتابته حالة انهيار وبكاء شديدة بعد شعوره بضياع "هنا" منى زكي زوجته منه، ليخبره "بدر" بأنه يحبها كثيرا حتى أنه لم يخلع الدبلة من يده، وحاول تهدئته وأخبره بأنه سيكمل حياته كما هو أكمل حياته بدون ابنته.

واختتمت الحلقة بمشهد اتصال "مؤنس" محمد فراج بـ"حازم" محمد ممدوح للحديث معه، ولكن حازم رفض ذلك، وأنه يريد أن ينام، ليصر "مؤنس" على لقائه، وأخبره بأنه سيأتى إلى منزله سريعا، ولن يأخذ منه وقتا، ووعد "مؤنس" "هنا" منى زكي بأنه سينهى هذا الأمر، وطلبت منه أن يتركه يومين أو ثلاثة حتى يهدأ ليخبرها بأن لا يطيق الانتظار، وذهب بالفعل "مؤنس" إلى "حازم" في منزل، لتنتهى الحلقة في إطار تشويقى لما تحمله الحلقة المقبلة.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19



منى زكي من مسلسل لعبة نيوتن



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19