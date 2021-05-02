شكرا لقرائتكم خبر عن صوفى تيرنر تحتفل بعيد زواجها من جو جوناس بصور جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة العالمية صوفى تيرنر، صاحبة شخصية سانسا ستارك في مسلسل Game of thrones، بعيد زواجها من النجم العالمي جو جوناس، بعد قصة حب دامت لعدة سنوات طويلة.

ونشرت تيرنر، مجموعة صور جديدة من كواليس حفل زفافها من جوناس، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتتغزل في زوجها بمناسبة العام الثاني من زواجهما، وكتبت قائلة "ذكري زواج سعيدة لمدة عامين".

وكان قد قرر النجم العالمي جو جوناس، الاحتفال بعيد ميلاد زوجته النجمة العالمية صوفى تيرنر، على طريقته الخاصة، بنشر صورة عبر حسابه الشخصى احتفالاً بعيد ميلادها الـ 25 الذى وافق 21 من فبراير الماضي، ممازحًا إياه بتغير تقلباتها المزاجية، ووجه جوناس صاحب الـ 31 عامًا، التهنئة لزوجته التي استقبلت ابنتهما الأولى "ويلا" في يوليو الماضى، حيث كتب قائلاً "كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتي، تمتلكي مزاجين، وانا أحبهم".



صوفى تيرنر وزوجها فى حفل زفافها



صوفى ترينر فى صورة من حفل زفافها



صوفى تيرنر فى صورة من الذكريات



صوفى تيرنر وزوجها

وكانت قد استرجعت تيرنر، ذكرياتها مع زوجها، منذ عدة أسابيع، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها البالغ عددهم 15 مليون معجب عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صورًا تنشرها لأول مرة بصحبة زوجها وأثناء حملها الأخير، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا بين معجبيها.

ونشرت تيرنر، لقطات من يوم زفافهما في لاس فيجاس مع جو جوناس، وبعض الذكريات اللطيفة بصحبة زوجها من بينها صورة لملامح حملها أمام المرآة، بينما كان يقف زوجها بجانبها.