شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون يتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، للجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19"، بعد تلقيه الجرعة الأولي منذ أيام، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، صورة يظهر من خلالها لحظة تلقيه للجرعة الثانية من اللقاح.

وحرص جونسون، على توجيه الشكر لمحاربي الرعاية الصحية المتواجدين في الخطوط الامامية للتصدي لفيروس كورونا، مؤكدا تلقيه للجرعة الثانية من اللقاح لعدم الإصابة بالفيروس القاتل.

وكان قد أعلن ذا روك، عن إضافة تاتو جديد إلى جسده، ليكمل سلسلة الرسومات التي تغطي جسده العملاق بشكل كبير، حيث شارك متابعيه وجمهوره بصور جديدة من كواليس الرسم على جسده عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام".

وكتب ذا روك على البوست الذى أرفق فيه بعض الصور التي لم تكشف بشكل كبير عن التاتو الجديد، قائلا: "لمدة عام تقريبا تعاونا بشكل وثيق للحصول على التصميم المناسب، والذى يروي قصة حقيقية، ويخلق شعورا حقيقا، يوميكو هو فنان وشم ذو موهبة عالية وواقعية للغاية، وكان من دواعي سروري استكشاف أسرار الحياة والموت والطاقة اللانهائية والقوة من خلال الوشم الجديد".

وأضاف: "لدى أكثر من 100 ساعة من الوشم على جسدي، وأنا ممتن لكن ثانية مؤلمة في ذلك المشوار".