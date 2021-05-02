شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 19.. محمد ممدوح يستفتى أحد الشيوخ في حقيقة طلاقه لـ منى زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكي، الذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، محاولة إقناع "مؤنس" محمد فراج لـ "حازم" محمد ممدوح بأن السيدة الحامل تنتهى عدتها بالولادة، وأن "هنا" منى زكي طليقتك الان وزوجتى شرعا، والطلاق والزواج والرجعة لا هزار فيهم وكان من المفترض ان تخبرها بانك ردتها، ولو عاوز ترجعلها هايكون بعقد جديد وده مش متاح الان لأنها زوجتى حاليا.

ووجه له "حازم" السباب ويسأله أستأمنتك على مراتى وابنى ترجع متجوزها وابنى باسمك، وأخبره "مؤنس" بأن "إبراهيم" هو أبنه ومن اليوم التالى تستطيع "هنا" أن تسجله باسمك وتعهد له بأنه سيأتى طبيب ينهى له هذا الموضوع، أما "هنا" فلن يستطيع ارجاعها له خاصة وانه تزوجها وهى سيدة حرة وليس عليهما أثم.

وأعطى "مؤنس" شنطة لـ "حازم" والذى كان من المفترض أن يعطيها لـ "هنا" منى زكي وقت سفرها لأمريكا، وأخبره بأنها رفضت أن تأخذها، وطلب منه أن يستشير أي شيخ فيما قاله له، كما نصحه بأن اذا أراد قتل شخص فلا يأتي له في أرضه ويعمل معه أكثر من 120 موظف، وأخبره بأنه سينتظر أن يهدأ ويتحدث معه مرة أخرى

وذهب بالفعل "حازم" إلى أحد الشيوخ، وحاول أن يستفتيه وأخبره عن نيته وقلبه وقت إرسال الرسالة لها الأولى ووقت ارسال رسالته الثانى الذى يقول انه حاول أن يردها في هذا الوقت، ليدر عليه "حازم" بانه لا يدرى بالضبط، وطلب منه الشيخ أن يذهب الى دار الإفتاء لكى يستفتى أحد المتخصصين في هذه الأمور.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



محمد ممدوح من مسلسل لعبة نيوتن



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19