شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل اللى مالوش كبير الحلقة 19.. حبس غزل 7 سنوات بتهمة حيازة مخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل اللى مالوش كبير، بطلاق عابد "خالد الصاوى" لزوجته غزل "ياسمين عبد العزيز"، ولكنه يتوعد غزل ببدء المعاناة الحقيقية فى حياتها بعد الطلاق، ويتركهما وبعد ذلك يأتى رئيس المباحث محمود الرحاوى "أحمد سعيد عبد الغنى" ويفتش غزل والخديوى "أحمد العوضى" ثم يجد "مخدرات" فى حقيبة غزل ويقبض عليهما.

ويحقق رئيس المباحث محمود الرحاوى "أحمد سعيد عبد الغنى" مع غزل والخديوى وتبلغه أن عابد ينتقم منها وهو من وضع المخدرات فى حقيبتها، وأكد الخديوى كلام غزل.

وخلال الأحداث يكشف عابد كيف وضع المخدرات فى حقيبة غزل من خلال الحارس الخاص به إبراهيم، وأثناء حديث عابد مع الخديوى وضع إبراهيم المخدرات فى حقيبة غزل، وانهارت "عايدة رياض" والدة غزل ووقعت اللوم على والدها وشقيقها لتخليهم عن ابنتها، وطالبتهم بضرورة إنقاذ غزل.

وخرج الخديوى بعد التأكد من عدم وجود علاقة له بالاتجار فى المخدرات ليبدأ بالبحث عن إبراهيم الذى تسبب فى وضع المخدرات، وبعد مرور شهر من حبسها تبدأ محكمة غزل بوجود اهلها وشقيقتها وبعد أن عثر الخديوى على إبراهيم واثناء توجه للمحكمة يتوقف الطريق بسبب مشاجرة ويسحب الخديوى إبراهيم ويجرى فى الشارع ولكنه يتأخر عن المحكمة وينطق الحكم على غزل بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

مسلسل "اللى ملوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير