شكرا لقرائتكم خبر عن "لعبة نيوتن" الحلقة 19.. محمد ممدوح يحاول قتل محمد فراج بعد علمه بزواجه من منى زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكي، والذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بعد إخبار "هنا" منى زكي "حازم" محمد ممدوح بزواجها من "مؤنس" محمد فراج، الأمر الذى أخرجه عن شعوره وهددها بالقتل كما عنفها وأخبرها بأنها متزوجة شخصين بذات الوقت.

وذهبت "هنا" منى زكي، إلى منزل زوجها "مؤنس" محمد فراج وسألها عن حال والدتها لأنها أخفت عنه بأنها ستقابل "حازم"، لتخبره بأنها كما هى، واشتر لها بعض الملابس، لتفاجئه بأن "حازم" محمد ممدوح أخبرها بأنها قام بـ "ردها" وانها ما زالت على ذمته، وأنه أرسل لى رسالة ولكنها لم تراها فى وقتها، وده معناه انى متزوجة اثنين، وحاول أن يفهمها بأن هذا غير صحيح وطلب منها رؤية الرسالة وحاول اقناعها ولكن "هنا" بأنه زوجها وحازم طليقها، وأخبرته بأنها على الورق ما زالت زوجة "حازم"، وانى بذلك أعيش معك فى الحرام واستاهل محضر الزنا.

وسألها "مؤنس" عن الذى تريده لتخبره بأنها تريد أن يتم تطليقها بشكل رسمى من "حازم" وأن يكون زواجها منه هو بشكل رسمى بقسيمة مصرية وموثقة، وبدون ذلك لن تنظر لنفسها فى مرآة، ووعده بانه سيحل كل شيء وسيتكلم معه وطلب منها أن تبقى فى نفس منزل أهله واخفاء الأمر عنهم فى الوقت الحالي.

وخرج "حازم" محمد ممدوح من القسم بعد دفع قيمة الشيك، وذهب إلى سوبر الماركت الذى يملكه "مؤنس" محمد فراج، وقام بالاعتداء عليه ومحاولة خنقه واستخدم أداة فى محاولة قتله، ولكن بسبب صوت النحل الذى كان يراوضه من قبل وقت قتل "شاهين" عن طريق النحل، تركه.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان فى سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضى الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا فى الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن فى دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادى، ولأول مرة فى الدراما المصرية الممثل المصرى الأمريكى آدم الشرقاوى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبى وعمّار صبرى، من إنتاج شركة Media Hub (سعدى - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19