شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ومحمد سامى ينضمان لـ بسمة وهبة فى برنامجها "العرافة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن استضافتها للنجم محمد رمضان، والمخرج محمد سامى، فى حلقة جديدة برنامجها العرافة، حيث نشرت صورة تجمعها مع الثنائى عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت "أهم مخرج وأهم فنان، مع العرافة وقريبا نحن الثلاثى فى عمل واحد".

ولم تكشف وهبة عن موعد الحلقة التى سيحل فيها النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامى، ضيوفاً فى برنامجها، واكتفت بتشويق جمهورها ومتابعيها بالصورة التى جمعتها معهم ونشرتها عبر حسابها.

وفي وقت سابق، كشفت بسمة وهبة صورة من كواليس برنامجها الرمضاني "العرافة"، حيث ظهرت بسمة في الصورة مرتدية فستانًا بلوك "البرنسيس في يوم عرسها" الذي يتجاوز سعره الـ100 ألف دولار، من بيوت الأزياء العالمية سينكو من داخل ديكور البرنامج، وكتبت عليها: "انتظروني أول يوم رمضان بعد الفطار مباشرة أنا والعرافة على قناة المحور".



بسمة وهبة ومحمد رمضان ومحمد سامي

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.