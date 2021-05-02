شكرا لقرائتكم خبر عن الماكيير أحمد الخواجة: ريهام حجاج عشرة 10 سنين ومن أجدع الناس اللى عرفتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب الماكيير أحمد الخواجة على صفحته على موقع تبادل الصور "إنستجرام" عن النجمة ريهام حجاج قائلا: "شهادة حق ملهاش علاقة بالشغل أو إننا أصحاب، أنا عايز أعرفكم مين هى ريهام حجاج عشان ريهام لا بتطلع فى برامج ولا بتعمل حوارات صحفية، فما حدش يعرفها غير الناس القريبين اللى زيى".

وأضاف الخواجة: "ريهام حجاج هى ريهام حجاج اللى عرفتها من عشر سنين، وعايز أقول إنها من أطيب وأجدع الناس اللى اتعاملت معاهم قلبها أبيض، وعمرها ما نسيت حد سواء فى وقت الشدة أو الفرح وبشهادة ناس كتير، دايما بتحب شغلها وطول الوقت بتهتم بأدق تفاصيله.. جدعة وبتحب الخير لكل الناس سواء داخل أو خارج الوسط، الناس اللى بتحارب الشخص الناجح عايز أقولها تخليها فى حياتها وتركز فى حياتها أحسن وياريت كل الناس يحبوا الخير لبعض".

واستشهد الخواجة بحديث نبوى قائلا: الرسول عليه الصلاة والسلام قال فى حديثه "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".. كل سنة وانتم طيبين.

واقتحمت النجمة ريهام حجاج منطقة وعرة فى أحدث مسلسلاتها "وكل ما نفترق"، إذ ظهرت فى أولى حلقات العمل بشخصيتين مختلفتين، تختلف كل منهما عن الأخرى فى التفاصيل والأبعاد، وهو أمر يتطلب ممثل ذات إمكانيات كبيرة تؤهله للعب شخصيتين ويمكنه أن يقنع المشاهد أن كل منهما شخصية قائمة بذاتها. وهى مفاجأة تقدمها ريهام فى موسم رمضان 2021 من خلال مسلسل "وكل ما نفترق" الذى تراهن عليه ريهام بعد نجاح آخر مسلسلاتها "لما كنا صغيرين" الموسم الماضى.

مسلسل "وكل ما نفترق" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.