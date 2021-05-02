شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 19.. زواج يوسف وعاليا.. ونادية زوجة زكريا تخبره بإصابتها بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الاختيار 2" الذى يعرض على قناة ON، بحديث يوسف "أحمد مكى" مع عمه عادل "أحمد حلاوة" ويخبره بتأجيل حفل الزفاف، والمشهد ينتقل، يوم 19 يوليو بعد مرور عامين على ثورة 30 يوليو وحادث اغتيال النائب العام هشام بركات، حيث يتم عرض مشاهد حقيقية من تفجير سيارته من خلال وسائل الإعلام.

يقرر يوسف اقامه حفل زفافه على الضيق فى منزل عروسته عاليا "أسماء أبو اليزيد" بحضور العائلتين والأصدقاء المقربين وبدأ فى دعوة أصدقائه، أما عاليا فتحتفل فى منزلها مع أصدقائها ليلة الحنة، وتتصل بيوسف ولكنه لا يرد، يظهر بعد ذلك فى مأمورية مع جاد "أحمد رفعت" للقبض أشرف الغرابيلى أحد أخطر قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الارهابى.

يصل يوسف وجاد إلى المكان الذى يتواجد فيه الغرابيلى، وبعد تبادل اطلاق النيران يتم تصفيته، وبعدها يتم عرض تغطية وسائل الإعلام للمأمورية وتصفية الغرابيلى، وفى اليوم التالى، يزور يوسف قبر والده ويقابله هناك صديقه زكريا وذلك يوم زفافه على عاليا حيث حرص على قراءة الفاتحة لوالده واخباره أنه سيحقق ما تمناه بزواجه أخيراً من عاليا.

المشهد ينتقل إلى منزل عاليا وحفل زفافها على يوسف وسط فرحة ورقص مع أصدقائه الضباط وأصدقائها أيضا، وبعد عودة زكريا وزوجته نادية "انجى المقدم" إلى المنزل عقب حفل الزفاف تصدمه بخبر اصابتها بالسرطان.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.