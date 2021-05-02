شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "الاختيار 2" الحلقة 19.. تصفية التكفيرى همام عطية ووفاة والد يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الاختيار 2" الذى يعرض على قناة ON، بتحرك قوات الشرطة بقيادة الضابط أحمد فايز "أحمد سعيد عبد الغنى" للهجوم على شقة التكفيري همام عطية "محمد علاء" بمنطقة فيصل وسط انتشار محكم من قبل القوات حول المبنى، وتم اقتحام الشقة وتصفية همام عطية والتحفظ على زوجته و 9 أبناء، مع عرض مشاهد حقيقية من تغطية وسائل الإعلام للعملية.

يتلقى يوسف "أحمد مكى" تليفوناً من عمه عادل "أحمد حلاوة" يخبره بأن والده رفاعى "هادى الجيار" تم نقله إلى المستشفى، ليذهب مسرعاً إلى هناك ولكن يجد والده قد لفظ أنفاسه الأخيرة، ويشيع جنازته وسط حالة من الحزن الشديد، ولم يستطع يوسف النوم فى المنزل وذهب إلى عمه عادل للنوم عنده، فيما يحاول زكريا "كريم عبد العريز" الاتصال بيوسف ولكنه يجد موبايله مغلقا طوال الوقت.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.