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"وكل ما نفترق" الحلقة 19.. حلم راوية يقود ريهام حجاج للعثور على ابنتها المخطوفة فريدة

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القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 19 من مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج، والتى جاءت بعنوان "الفراق التاسع عشر.. دنيا تانية" بنجاح ريهام حجاج ومحمد شرنوبى فى خطف موظفة الاستقبال فى المستشفى التى أنكرت معرفتها بـراوية – هند عبد الحليم - أو دخولها المستشفى، ومع ضغط ريهام حجاج وتهديدها تعترف بأن راوية فى الفيلا.

ريهام 19

 

 

يندهش جوهرى "محمد شرنوبى" من تغيير شخصية قمر "ريهام حجاج" التي أصبحت أكثر جرأة ومن الممكن أن تقدم على قتل شخص على عكس شخصيتها فى الماضى بعد أن هربت من قرية "طماطا" خوفا من بطش أهلها.

ريهام 191919

وفى مشهد فى معسكر السيرك، تبدأ قمر "ريهام حجاج" فى تجربة كل الألعاب بمساعدة كل الموجودين ومع الوقت أصبحت واحدة منهم تجيد ألعابهم وتعيش حياتهم وأصبحوا أهلها، ليطمئن سيد رجب عليها ويأمر بخروجها معهم فى العملية المقبلة. وتكشف الأحداث أنها عملية سطو مسلح.

ريهام 1919191919

وخلال الحلقة يظهر محمد علاء فى أول ظهور له فى الأحداث، والذى يجسد شخصية "آدم" ضمن الأحداث، لكن لم تتضح ملامح شخصيته حتى الآن .

ريهام 1919

وبالفعل تنجح ريهام حجاج وشرنوبى وفريقهما فى تحرير رواية "هند عبد الحليم" لكنها قاومتهم ورفضت الخروج معهم لكنهم أصروا على تحريرها وبسؤالها قالت إنها فى المصحة كانت تشعر إنها طبيعية لأول مرة، وتحلم "راوية" بابنة ريهام حجاج "فريدة" لكنها لم تقص الحلم كاملا، والمعروف عن شخصية راوية فى المسلسل أن أحلامها تتحقق، فهل تصل ريهام إلى ابنتها الغائبة عن طريق حلم راوية؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث المقبلة.

ريهام 19191919

مسلسل "وكل ما نفترق" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، ، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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