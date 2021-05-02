كندة علوش تتمنى الشفاء العاجل لسمير غانم ودلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمنّت الفنانة كندة علوش، الشفاء العاجل للنجمين الكبيرين سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا ونقلهما لأحد المستشفيات.

ونشرت كندة صورة الفنان سمير غانم والفنانة كندة علوش، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت:" ادعوا بالشفاء العاجل للغالين على قلبي وقلب الناس كلها النجوم الأساتذة مصدر الفرح والبهجة سمير غانم ودلال عبد العزيز اللهم اشفهما شفاءً ليس بعده سقما أبداً، اللهمّ خذ بيدهما، اللهمّ احرسهما بعينيك الّتي لا تنام".

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر".

وأضاف: "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".