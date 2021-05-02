كارمن لبس: “30 ألف ما في غيرن”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ 4 ساعات

بعد عرض حلقة مسلسل “2020”، علّقت الممثلة اللبنانية القديرة كارمن لبس على مشهد عبر “تويتر”. وقالت: “30 ألف ما في غيرن، وكلو … تفاح”. وأضافت: “بس صورنا كانت بعدا الـ30 ألف تحكي”.

في سياق متصل، وبحسب معلومات “نواعم” فإن نهاية المسلسل ستكون مفتوحة على تسليم صافي لنفسه بعد ارتباط صوري مع سما، وتؤكد التفاصيل أن صافي يشك في اللقاءات الأخيرة بسما ويحاول مراقبتها، وهي تشغل منصب نقيب في قوى مكافحة المخدرات وخسرت شقيقها في الحادثة التي تجنّدت لها ودخلت معقل التجار وبائعي المخدرات في حي شعبي فقير للبحث والكشف عن الحقيقة.

وستؤدي نادين نسيب نجيم “سما” مهمتها كاملة في المسلسل من دون أن تقع في قصة الحب التي بدأت ملامحها تظهر بينها وبين صافي في الحلقات الأخيرة، لكنها ستزول نهاية المشوار عندما يفضح الأمر وتبدأ المبارزة النهائية.