باسم مغنية يشيد بأداء وسام صباغ في مسلسل “للموت”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ 5 ساعات

أشاد الفنان اللبناني باسم مغنية بأداء الممثل اللبناني وسام صباغ في مسلسلهما الجديد “للموت”.

وكتب باسم عبر موقع التواصل الإجتماعي قائلاً: “وسام صباغ في مسلسل للموت أثر فيا كثيرا. جعلني أعيش ذات لحظة إخباري بوفاة أبي. كانت لحظة متشابهة جدا، أعتقدت أنني أتلقى الخبر مجددا. سعيد بدورك وبنجاحك. تستحق”.

ورد وسام عليه قائلاً: “يرحم روحو الطاهرة ويخليلنا إم باسم الغالية ، للأسف بينكسر شي فينا بعد غياب أهالينا ، سعيد اكتر بعمر و بنجاحك الكبير”.