نجوى كرم: ينعاد عالجميع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ 5 ساعات

آخر تحديث: 1 - مايو - 2021 8:40 مساءً

عايدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم متابعيها بحلول سبت النور بمنشور كتبته عبر موقع التواصل الإجتماعي وقالت فيه: “المسيح قام سبت النور عند المذهب الأورتودوكسي منصلّي ومنتمنّى وحدة الكنيسة، جامعة مقدّسة رسوليّة، ينعاد عالجميع “.

ونشرت نجوى أمس عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لها من حفل قديم أحيته تغني فيه أغنية، تعبّر فيها عن فخرها بانتمائها الى لبنان، ومحبتها الكبيرة لوطنها.