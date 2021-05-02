ما سر رشاقة مايا دياب في “الكعب العالي”؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ 6 ساعات

كشفت النجمة اللبنانية مايا دياب عن سر رشاقتها في أداء الحركات الاستعراضية الصعبة أثناء تصوير كليب “الكعب العالي”، وبيّنت أنها عبارة عن خدعة حيث استعانت بممثلة أخرى، تساعدها في أداء الحركات.

ونشرت مايا دياب عبر “انستغرام “جزءاً من كواليس تصوير الفيديو كليب، وظهرت فيه وهي مستلقية على بطنها وفوقها واحدة من فريق العمل لتظهر وكأنّ لديها القدرة على لفّ جسمها حول رقبتها، وعلّقت ساخرةً: “سرّ رشاقتي في الكعب العالي”.

وظهرت دياب في الكليب بإطلالات عصرية مختلفة، بدءاً من تسريحات الشعر والملابس، وكذلك الأحذية التي ارتدتها، والحركات التي أدتها وتميزت بالرشاقة.