شكرا لقرائتكم خبر عن كوفيد 25 الحلقة 4.. زكى فطين عبد الوهاب يتصرف بغرابة أمام مصابة بالفيروس وينظر بعينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الرابعة من مسلسل كوفيد 25، للنجم يوسف الشريف والذى يذاع يوميًا فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة الحياة كما يذاع على قناة ON فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباحًا، ضمن الموسم الرمضانى، عن الكثير من الأحداث، حيث نجد زكى فطين عبد الوهاب والد نهاد "أيتن عامر" طليقة دكتور ياسين "يوسف الشريف" يمكث فى منزله مع الممرضة التى ترعاه فى مرضه والتى كشفت سوء الحالة فى الخارج قبل دخولها لعنده.

يظهر مشهد فلاش باك بين دكتور ياسين وزكى فطين عبد الوهاب والذى يعمل طبيبًا أيضًا، وهو يحاول أن يجعل دكتور ياسين يعود لعمله مرة أخرى ولكنه يرفض تمامًا ويتذكر أنه كان السبب فى موت ابنه بكوفيد 19، عندما أصر على الذهاب المستشفى لعمل واجبه ما جعل العدوى تنتقل إليه ومن ثم تنتقل لابنه فتؤدى بحياته.

تنتهى الحلقة عندما يكتشف زكى فطين عبد الوهاب حركة غريبة من الممرضة فى إحدى الغرف وعندما يفتح الباب عليها يكتشف إصابتها بالفيروس وجاء رد فعله بأنه نزع النظارة الطبية من على وجهة ونظر فى عينيها، فهل كان يتعمد إصابة نفسه بالفيروس أم أن هناك سبب آخر سنعرفه الحلقة المقبلة؟

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.