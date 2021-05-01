شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كوفيد 25 يتصدر تريند تويتر تزامنا مع عرض الحلقة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل كوفيد 25، للفنان يوسف الشريف، قائمة الأكثر تداولا وتغريدا عبر منصة تويتر، تزامنا مع عرض الحلقة الثالثة من المسلسل، الذى انطلق عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، كونه 15 حلقة فقط.

وسرعان ما حظي المسلسل على تفاعل عدد كبير من قِبَل المشاهدين عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، مما دفعهم للحديث عنه عبر منصة تويتر ومناقشة أحداث الحلقات، ومشاركة لقطات من المسلسل الذى حصد شعبية كبيرة في اليوم الثالث من عرضه.



قائمة تويتر وتصدر مسلسل كوفيد 25

وكتب احد المشاركين فى الهاشتاج: "الناس اللى اول مرة تتفرج ع يوسف الشريف وزعلانين انهم مش فاهمين حاجه ف الحلقه الأولى من المسلسل، أحب أقولهم إن إحنا فهمنا كفر دلهاب ف آخر 3 دقايق"، بينما كتب آخر: "بعد كل العظمه دي وكمية الإبداع دي أقدر أقول إن كوفيد 25 أفضل مسلسل في السنة وإن يوسف الشريف أفضل ممثل في مصر".

مسلسل "كوفيد 25" يعرض في 15 حلقة، ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

ويعرض مسلسل "كوفيد 25" على قناة ON الساعة 12:30 صباحا ويعاد الساعة 7 صباحا و11:30 صباحا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 2 مساء ويعاد الساعة 9:30 صباحا و6:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 6:30 مساء ويعاد 5:30 صباحا و10 صباحا.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة كل من: يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجى.