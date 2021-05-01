باسم ياخور مريض.. فما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أثار الفنان السوري باسم ياخور قلق جمهوره بعد إعلان إصابته بوعكة صحية لم يكشف عن طبيعتها، حيث قدّم الشكر لأصدقائه الذين ساندوه خلال الأيام الماضية التي وصفها بـ”الصعبة”.

ونشر ياخور صورة عبر صفحته على “فيسبوك” بجوار أنبوب أوكسيجن متصل بأنفه للتنفس، وظهر واضحاً على وجهه الإرهاق والتعب الشديدين.

وكتب النجم السوري على الصورة: “شكراً من القلب لكل الأصدقاء الرائعين الذين وقفوا بجانبي بالأيام الصعبة الماضية، لولاكم ما كنتُ بعرف شو كان صار، بحبكم من قلبي”.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين تمنوا له الشفاء العاجل، كما تساءل البعض عن طبيعة إصابته. فيما رجّح متابعون أن يكون الفنان أُصيب بفيروس كورونا، الذي يُؤثر في التنفس، خاصةً مع انتشاره الشديد حالياً.

كما نشر الفنان السوري طلال مارديني صورةً تجمعه بصديقه المُقرَّب باسم ياخور، عبر صفحته في “انستغرام”، يبارك له فيها على الشفاء.

وعلّق مارديني على صورتهما، قائلاً: “الحمد لله على السلامة يا غالي أخي وحبيبي رعبتنا عليك.. صار لي 15 يوماً من دون تشويق”.

ويوم 18 أبريل الماضي، أعلن باسم ياخور الانتهاء من تصوير مسلسله “على صفيح ساخن” الذي يُعرض على قناة أبوظبي طيلة شهر رمضان الجاري.

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