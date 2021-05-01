“توأم روحي”.. فلة الجزائرية تُهدي شقيقتها الراحلة أغنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: قررت النجمة فلة الجزائرية أن تُعبر عن حالة الحزن الشديد الذي تعيشه بعد رحيل شقيقتها نعيمة عبابسة، من خلال جديدة من تأليقها وغنائها أغنية “توأم روحي” وطرحها عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”.

ونجحت فلة في تجسيد حالة الحزن والألم اللذين تعيشهما بعد فراق شقيقتها، من خلال اختيارها كلمات معبرة، فضلاً عن صوتها الحزين والباكي أثناء الغناء.

وعلقت: “توأم روحي ما في قلبي نعبر عنه بموهبتنا يا عمري كما كتبتِ ولحنتِ عن الحكم (أمثال بلادنا) شيوخ بلادنا.. لباس بلادنا.. أسامي بلادنا.. اكتب لكِ ما هو في قلبي وروحكِ بي الجنة يا قرة عيني”.

قبل 10 أيام، انهارت النجمة فلة الجزائرية من البكاء بسبب وفاة شقيقتها نعيمة عبابسة، بعد صراعٍ مع مرض السرطان دام 30 عاماً.

وظهرت فلة في بث مباشر عبر “إنستغرام”، أثناء وجودها في فرنسا وهي منهارة من البكاء، موضحةً أن شقيقتها نعيمة كانت بالنسبة لها توأم روحها، ولكنها “لا تغلى على الله الذي خلقها”، مطالبةً بمنحها تأشيرة كي تعود للجزائر وتُودِّع شقيقتها.

وأكدت أن الموت بالنسبة لشقيقتها هو راحة كبيرة، نظراً للمعاناة الشديدة التي مرت بها طوال الـ30 عاماً بسبب إصابتها بمرض السرطان.

ونشرت فلة صورة لشقيقتها الراحلة عبر خاصية “story” الخاص بحسابها في “إنستغرام” وعلَّقت: “حياتي من بعدك لا تسوى.. نعيمة قرة عيني”.