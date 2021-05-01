"فاتي وصلاح".. سلسلة هزلية تعتلي الترند المغربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت الحلقة الثانية من السلسلة الهزلية "صلاح وفاتي"، قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على موقع اليوتيوب في المغرب.

وحصدت الحلقة الثانية من السلسلة، التي يُقدمها الكوميديان عبدالعالي لمهر، المعروف بـ"طاليس" والفنانة فدوى الطالب، أكثر من نصف مليون مشاهدة، بعد ساعات قليلة من رفعها على موقع يويتيوب.



وتبث السلسلة حصراً على موقع يوتيوب، بمُعدل حلقة في الأسبوع، والسلسلة تحكي مُغامرات زوجين دائما الشجار والمُشادات الكلامية بطريقة كوميدية فريدة.

وحصدت الحلقة الأولى من الموسم الثاني لهذه السلسلة أكثر من مليوني مُشاهدة خلال أسبوع واحد.

وانطلقت هذه السلسلة في رمضان الماضي، إذ تُعتبر قصتها امتداداً لمسلسل عُرض في شهر رمضان قبل 3 سنوات على القناة الأولى المغربية، وشخص فيه دورين لشابين يقعان في حب بعضهما البعض.

وكامتداد للأحداث، تزوج الحبيبان في أولى حلقات الجزء الأول، لتتوالى الأحداث والمغامرات الطريفة والكوميدية بينهما، مُتناولين العديد من القضايا المجتمعية.