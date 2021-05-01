شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يطرح أغنية دينية جديدة "نادى يا الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان المغربى سعد لمجرد، أغنية دينية جديدة بعنوان " نادي يا الله "، عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، أمس الجمعة، والأغنية من كلمات زكرياء الحداني، ألحان رضوان الديري، ومن توزيع رشيد محمد على.

وكتب لمجرد، عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "كيفما عودتكم في كل رمضان، لكم موعد أحبائي مع جديد ديني تحت عنوان "نادي يا الله"، أتمنى أن ينال إعجابكم".

يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان، وأغنية " الغادى وحدو"، ودشن سعد لمجرد، الأيام الماضية حملة المليار مشاهدة من أجل وصول أغنيته "أنت معلم" إلى مليار مشاهدة على اليوتيوب، والتي طرحها في 2 مايو 2015.

كما تجاوزت أغنية سعد لمجرد الأخيرة "عدي الكلام" 142مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، منذ طرحها شهر يوليو الماضى، وهى من كلمات أمير طعيمة و‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما، وعبر الشاعر أمير طعيمة عن سعادته بالنجاح الكبير للأغنية، مؤكدًا أن سعد لمجرد فنان موهوب وذكي، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "سعد لمجرد عدي الكلام فنان ذكي ومختلف وموهبة خاصة وسعيد أن أول أغنية مصرية له من كلماتي.. شكرًا لأصدقائي المبدعين اللي دائما عند حسن ظني بيهم".