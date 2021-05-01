شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف وإدوارد توأمة فنية ناجحة.. أبرزها "رقم مجهول" و"القيصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عرض أول 3 حلقات من مسلسل "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف، حظى العمل بالمتابعة وخطف الأنظار للمشاهدين خاصة تيمة الغموض والإثارة التي تسيطر على أعمال يوسف الشريف، ووجود عدد كبير من النجوم المشاركين بالعمل مثل إدوارد وآيتن عامر وأحمد صلاح حسنى وإيناس كامل.



ادوارد ويوسف الشريف

وعاد النجم إدوارد للظهور للمرة الثالثة مع النجم يوسف الشريف بعدما قدما عددًا من الأعمال الناجحة مثل رقم مجهول، والقيصر، وتعتبر هذه التوأمة الفنية ناجحة نظرًا لما بينهما من كيميا فنية تظهر على الشاشة.

ويقدم إدوارد هذا العام مع يوسف الشريف في "كوفيد 25" شخصية "منفسنة" بدأت تظهر ملامحها من أول حلقة بعدما تبين أنه يحقد على يوسف الشريف ويقول إنه يروى خرافات حول انتشار فيروس جديد على يوتيوب، وبعد ذلك تتطور الأحداث ونكتشف أنه سيتزوج آيتن عامر طليقة يوسف الشريف ويرعى أبناءه ليتقرب منها، ولكن والدته ترفض هذه الزيجة بحجة أن عندها ولد وبنت.

مسلسل "كوفيد 25" يعرض في 15 حلقة، ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

ويعرض مسلسل "كوفيد 25" على قناة ON الساعة 12:30 صباحا ويعاد الساعة 7 صباحا و11:30 صباحا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 2 مساء ويعاد الساعة 9:30 صباحا و6:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 6:30 مساء ويعاد 5:30 صباحا و10 صباحا.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجى.