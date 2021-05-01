تعرض المخرج ياسر سامي لأزمة صحية وشقيقته تطلب الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

أصيب المخرج الشاب ياسر سامي بأزمة صحية أعلنت عنها شقيقته عبر حسابها الخاص على الفيسبوك.

وكشفت ماهي سامي شقيقة المخرج ياسر سامي، تفاصيل أزمته الصحية، قائلة: "عشت يومين من الرعب كنت حاسه فيهم إني بفقد عقلي هو أنا إمتى، هو في إيه. هو اللي بيصرخ من الألم ويتشاهد ده إنت تاني؟ هو الإسعاف والناس اللي بتجري حوليا دي بتجري عشان تلحقك إنت بردو!؟ واستطردت “نفس التوقيت نفس الرعب نفس الأحداث مع اختلاف السبب، ادعوا لحبيبي ربنا يعافيه ويعدي الأيام دي علي خير".

وأضافت "ياسر جاله تسمم حاد ادعوله"

وانهالت عليها التعليقات التي تمنت له الشفاء من الجمهور والزملاء في الوسط الفني.

المخرج ياسر سامي مّر بأزمة صحية العام الماضي استدعت حجزه بإحدى المستشفيات بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد.