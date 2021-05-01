خاص| نجل شقيق ماهر العطار يكشف تطورات حالة عمه الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال فهد العطار، نجل شقيق الفنان الكبير ماهر العطار، إن حالة عمه مستقرة إلى حد ما، إلا أنه لا يزال في العناية المركزة في المستشفى التي نُقل فيها قبل ساعات، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وعن تفاصيل أزمة ماهر الصحية، قال فهد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كان عنده التهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس".

كان فهد العطار، كشف عن مرور عمه بأزمة صحية، استدعت نقله الساعات الماضية لأحد المستشفيات.

وكتب فهد عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "يا رب يا رب يا رب دعواتكم بالشفاء العاجل لعمي المطرب ماهر العطار، حيث يمر بوعكة صحية حرجة، وان شاء الله تتحسن ويخرج من العناية المركزة قريبا دعواتكم".

وتابع "بشكر الفنان هاني شاكر الكبير لأخلاقه ووقوفه بجانب عمي وسرعة استجابته لنداء الفنان ماهر العطار، ونشكر د.أشرف زكي ومشاركة نادية مصطفى والمخرج عمر عبدالعزيز والفنان والصديق المخلص لعمي سمير صبري والصحفي الكبير أكرم السعدني والأستاذة العظيمة إيناس جوهر، ودعواتكم لعمي ماهر العطار يكمل شفاه على خير ان شاء الله ويقوم لنا بسلامة الله".

ماهر العطار هو أحد نجوم زمن الفن الجميل، تعاون مع عدد كبير من الملحنين، بينهم الموسيقار محمد الموجي، ومن أشهر أغانيه: "بلغوه"، "افرش منديلك على الرملة"، "دوبوني الغمزتين"، كما كانت له عدة مشاركات سينمائية، وقف خلالها أمام كبار نجمات السينما، بينهن سعاد حسني في فيلم "هـ 3"، وزبيدة ثروت في فيلم "احترسي من الحب"، وقدم مع سامية جمال فيلم "النغم الحزين"، وشارك عبدالسلام النابلسي وآمال فريد في بطولة "بنات بحري".