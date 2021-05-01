روما تُعيد إصبع تمثال قسطنطين المفقود منذ 500 عاما

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - مايو - 2021 7:01 مساءً

إعادة إصبع قسطنطين المفقود بعد 500 عام

تمكن مختصون بالآثار والمنحوتات ، من إعادة تركيب إصبع مفقود من تمثال برونزي لإمبراطور روماني بعد 500 عام على فقدانه، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

والتمثال يعود لـ”قسطنطين الكبير” ويبلغ ارتفاعه 39 قدما، وصنع حوالي عام 330 بعد الميلاد، وتم الاحتفاظ برأسه ويده وكرة أرضية كانت تحملها اليد في متاحف كابيتولين في روما.

وتضررت اليد بسبب إزالة الكرة الأرضية في وقت ما قبل ثلاثينات القرن الخامس عشر، وتم التعرف على السبابة في عام 2018 من قبل الباحثة “أوريليا أزيما”.

وأدركت أزيما أن القطعة البرونزية التي يبلغ طولها 15 بوصة في متحف اللوفر في باريس لم تكن إصبع قدم، كما تم التعرف عليها في عام 1913، ولكن سبابة قسطنطين المفقودة.



وقال مدير متاحف كابيتولين “كلاوديو باريزي بريسيتش” إنه تم “استخدام تقنية خاصة لإعادة الإصبع البرونزي إلى يد التمثال بشكل مثالي”.

بدورها قالت رئيسة بلدية روما فيرجينيا راجي “إنها مناسبة جيدة للاحتفال بإعادة افتتاح المتاحف”.

وتم السماح للمتاحف في العاصمة الإيطالية بإعادة فتح أبوابها في 26 أبريل الماضي، بعد تخفيف القيود المتبعة لاحتواء فيروس كورونا.

وحصل المتحف على بقايا الرأس واليد والكرة الأرضية عام 1471 كهدية من البابا سيكستوس الرابع.

وكان إصبع السبابة المفقود منذ فترة طويلة جزءا من مجموعة حصل عليها متحف اللوفر في عام 1863 من المصرفي الإيطالي وجامع الأعمال الفنية “جيامبيترو كامبانا” الذي جمع واحدة من أعظم مجموعات الآثار الرومانية واليونانية في القرن التاسع عشر.

