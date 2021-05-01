في أول ظهور له منذ إيقاف “الملك”.. ما فعل عمرو يوسف؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: ظهر الفنان المصري عمرو يوسف لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ إيقاف تصوير مسلسله “الملك” في الخامس من أبريل بعد الهجوم الشديد الذي تعرّض له العمل؛ بسبب الأخطاء التاريخية التي ظهرت خلال تجسيده قصة الملك أحمس. ونشر يوسف، عبر “إنستغرام”، فيديو خلال ممارسته رياضة المشي مع زوجته الفنانة السورية كندة علوش قبل الإفطار.

وقال النجم المصري ساخراً إنه يمارس الرياضة قبل الإفطار استعداداً لالتهام الطعام بعد انتهاء الصيام، وتناول “صينية البطاطس”.

وكان عمرو يوسف مهتماً قبل صدور قرار إيقاف تصوير مسلسل “الملك” بنشر الدعاية الخاصة به على صفحاته. وبعد قرار الشركة المنتجة إيقاف المسلسل تغيّب تماماً عن الظهور على السوشيال ميديا، إذ اكتفى مع بداية شهر رمضان بنشر صورة “كل عام وأنتم بخير”.

وحصل عمرو يوسف على دعم كبير من زملائه الفنانين بعد إيقاف المسلسل، إذ رفضوا إيقاف أي عمل فني بناءً على رأي رواد مواقع التواصل، وإصدار الأحكام حوله قبل متابعته كاملاً.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملاً، وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في موسم رمضان.

ومسلسل “الملك” قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، ريم مصطفى، ومحمد فراج، سوسن بدر وأمير صلاح الدين.