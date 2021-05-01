ما قصّة خاتم الزواج في يد كانييه ويست؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شارك المنتج الموسيقي الأميركي ذي الأصول الفلسطينية، دي جي خالد، صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مغني الراب كانييه ويست، وهو لا يزال يرتدي خاتم زواجه وسط معركة طلاقه المستمرة مع نجمة الواقع الأميركية كيم كارداشيان.

ولفت النجم الموسيقي البالغ من العمر 45 عاماً، انتباه معجبي كانييه وكيم يوم الخميس، عندما شارك صورة لكانييه على منصة التواصل الاجتماعي “انستغرام”، وهو لا يزال يرتدي خاتم زفافه.

وظهر كانييه ويست في الصورة جالساً وهو يرفع ذراعيه للأعلى، وعيناه مقفولتان، ويستمع إلى بعض أغاني خالد الجديدة، وسرعان ما لاحظ العديد من المتابعين أنه لا يزال يرتدي خاتم زواجه.

لكن خالد أوضح أنه التقط هذه الصورة لصديقه المقرب منذ فترة قبل أن يتم الكشف عن طلاقه.

وفي حديثه لمجلة “Entertainment Tonight” قال خالد: “في البداية، بارك الله فيه وفي عائلته، لكن هذه الصورة تم التقاطها منذ فترة، وقبل الإعلان عن طلاق كانييه وكيم”.

وتابع: “كنت أعزف له فقط أفكار أغنيتي الجديدة، وكان هذا منذ فترة طويلة، كل ما أريده أن أرسل حبي له ولعائلته وأطفاله؛ رضي الله عنه وعلى عائلته بأكملها”.