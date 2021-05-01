شاهدوا خدعة مايا دياب في “الكعب العالي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية مايا دياب عن سر رشاقتها في أداء الحركات الاستعراضية الصعبة أثناء تصوير كليب “الكعب العالي”، وبيّنت أنها عبارة عن خدعة حيث استعانت بممثلة أخرى، تساعدها في أداء الحركات.

ونشرت مايا دياب عبر حسابها على “انستغرام “جزءاً من كواليس تصوير الفيديو كليب، وظهرت فيه وهي مستلقية على بطنها وفوقها واحدة من فريق العمل لتظهر وكأنّ لديها القدرة على لفّ جسمها حول رقبتها، وعلّقت ساخرةً: “سرّ رشاقتي في الكعب العالي”.

وظهرت دياب في الكليب بإطلالات عصرية مختلفة، بدءاً من تسريحات الشعر والملابس، وكذلك الأحذية التي ارتدتها، والحركات التي أدتها وتميزت بالرشاقة.

وحققت أغنية “الكعب العالي” نجاحاً كبيراً، كما أنها كشفت عن حُب مايا دياب للأحذية وهوسها بها، حيث صرحت لأحد البرامج التلفزيونية بأنها عاشقة للأحذية وتشتري الكثير منها، وتملك عدداً هائلاً لا تستطيع الإفصاح عنه لأن الجمهور سيتفاجأ.