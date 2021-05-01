الأمير وليام يُعلن مقاطعته لوسائل التواصل الاجتماعي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أعلن الأمير وليام دوق كامبريدج يوم الجمعة، انضمامه إلى مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي، والتي نظمتها أندية كرة القدم رفيعة المستوى في إنجلترا ولاعبوها احتجاجاً على الإساءة العنصرية للاعبين.

ووفقاً لتقرير نشرته مجلة “بيبول” الأميركية، تهدف المقاطعة التي ستستمر حتى يوم الإثنين 3 مايو، إلى تشجيع منصات التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراءات أقوى ضد الانتهاكات العنصرية والجنسية عبر الإنترنت.

من جهته، كتب الأمير البريطاني على “تويتر”: “بصفتي رئيساً لاتحاد كرة القدم، انضم إلى مجتمع كرة القدم بأكمله في مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية هذا الأسبوع”.

ويأتي القرار في إطار حملة لمكافحة العنصرية، قادتها أندية وائتلاف من منظمات كرة القدم بما في ذلك الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي الممتاز في المملكة المتحدة، وأعلنوا من خلالها أنهم لن ينشروا على قنواتهم على جميع منصات التواصل الاجتماعى من الساعة 3 مساءً يوم الجمعة 30 أبريل إلى 11.59 مساءً يوم الإثنين 3 مايو، رداً على الإساءة المستمرة التي تلقاها اللاعبون والعديد من الآخرين عبر الإنترنت.

وقد تلقت الحملة التي تقودها كرة القدم دعماً واسع النطاق بين لاعبي إنجلترا البارزين بما في ذلك رحيم ستيرلنغ من مانشستر سيتي، الذي نشر أنه سينضم إلى الحملة “رداً على الإساءة المستمرة عبر الإنترنت”.