20 فيلماً تتحدى كورونا وتطلق عروضها في دور السينما الفرنسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن منتجو نحو 20 فيلماً حتى الآن عزمهم على إطلاق عروضها في دور السينما الفرنسية في 19 أيار/مايو رغم جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وهو اليوم المحدد لإعادة فتح معظم الأماكن الثقافية في فرنسا ومنها دور السينما، وفقًا لإحصاءات مجلة "لو فيلم فرانسيه" المتخصصة.



ولم يعلن مسؤولو الشركات العاملة في هذا القطاع حتى اليوم اتفاقا لتنظيم مواعيد طرح الأفلام في الصالات وفقاً لما كان يأمل فيه كثر منهم انطلاقاً من خشيتهم من حدوث فائض في الأسابيع الأولى نظراً إلى وجود أكثر من 400 فيلم تنتظر العرض.

وبمجرد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون إعادة افتتاح دور السينما في 19 أيار/مايو، سارع منتجو سلسلة من الأفلام إلى إعلان نيتهم طرحها في ذلك اليوم، علماً أن الحد الأقصى من الجمهور المسموح به في الصالات يبلغ ثلث سعتها المعتادة.

وإضافة إلى الإنتاجات الفرنسية الموجودة ضمن هذه الأفلام العشرين، ثمة أيضاً أعمال أجنبية، بينها "فولينغ"، وهو دراما عائلية عن الشيخوخة والمرض والعلاقة بين الأب والابن، وأول فيلم من إخراج الممثل الأميركي فيغو مورتنسن.

كذلك يعرض الفيلم الدنماركي "إناذر راوند" الذي فاز الأحد الفائت بجائزة أفضل فيلم أجنبي في احتفال جوائز الأوسكار، وهو من إخراج توماس فينتربرغ.