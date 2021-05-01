أبرز عروض نتفليكس الجديدة في شهر مايو.. عودة لوسيفر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضع شبكة البث الإلكتروني نتفليكس في اعتبارها كل شهر متطلبات وأذواق جمهورها على اختلافه عند طرح عروضها الجديدة.

وبمناسبة شهر رمضان الكريم تخصص نتفليكس قائمة خاصة لمحبي الأعمال الأجنبية بما يتناسب مع أذواقهم وقيمهم العائلية.

ويرصد موقع "واتس أون نتفليكس" الأمريكي، في التقرير التالي أبرز العروض الجديدة التي تطرحها نتفليكس في شهر مايو/أيار.



1- Selena: The Series





يصدر مسلسل "سيلينا" 4 مايو/أيار، وهو من بطولة خوليو ماسياس وكريستيان سيراتوس، ويتناول حياة المغنية الأيقونة سيلينا التي قتلت في عمر الـ 23 في حادثة مؤسفة.



2- The Sons of Sam: A Descent Into Darkness





يصدر مسلسل "أبناء سام" المحدود في 5 مايو/أيار، ويدور حول جرائم القاتل المتسلسل الشهيرة التي دارت في السبعينات.

3- Jupiter’s Legacy





يصدر مسلسل "إرث جوبيتر" في 7 مايو/أيار، وهو من بطولة جوش دوماهل وبن دانيالز.

ويتناول المسلسل المأخوذ عن سلسلة قصص مصورة عائلة من الأبطال الخارقين وصراع القوة والولاء.



4- The Upshaws





مسلسل "ذا أبشوز"، بطولة جورني كريستين وجيرميل سيمون، ويصدر 12 مايو/أيار.

يتناول المسلسل الكوميدي قصة أسرة من الطبقة العاملة والمفارقات الكوميدية التي تواجههم في مدينة "إنديانا بوليس".



5- Haunted





يصدر الموسم الثالث من سلسلة الرعب الوثائقية "هانتد" في منتصف مايو المقبل.

وتدور السلسلة حول مجموعة من الأفراد يتحدثون عن تجاربهم في عالم الماورائيات ومع الظواهر الخارقة.

6- The Woman in the Window





فيلم "المرأة في النافذة" بطولة مجموعة من كبار نجوم هوليوود، منهم آيمي أدامز وجاري أولدمان.

كان من المفترض طرح الفيلم في دور السينما، قبل أن تشتري نتفليكس حقوق عرضه.

ويتناول الفيلم قصة امرأة تعيش بمفردها في مدينة نيويورك وتشهد على حادثة شديدة العنف بالصدفة.



7- Lucifer

يصدر الجزء الثاني من الموسم الخامس لمسلسل "لوسيفر" في 28 مايو/أيار.

وكان من المفترض أن يختتم المسلسل عند هذا الحد، قبل أن تقرر نتفليكس تجديده لموسم سادس يركز على مغامرات "لوسيفر" الذي هبط للأرض ليعيش برفقة البشر في مدينة لوس أنجلوس.