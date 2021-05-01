"هديتنا إلى العالم".. رسالة الفلبين في إكسبو دبي 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتسابق الدول المشاركة في إكسبو دبي 2020 في جذب الزوار من خلال استعراض تاريخها وثقافتها بالأجنحة الموجودة بالحدث العالمي.

يعمل جناح الفلبين "البانجكوتا" في معرض إكسبو دبي 2020 على جذب الزوار من خلال توظيف مجموعة متنوعة من العروض الفنية التي تشمل الفنون المرئية وفنون الأداء، والوسائط الرقمية، وأشكال فنية أخرى تشمل إنتاجا فريدا بعنوان: "هديتنا إلى العالم".

وبقيادة وزارة التجارة والصناعة الفلبينية، تحتفل الفلبين بمشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي بمجموعة من العروض الإبداعية أبرزها إنتاج "هديتنا إلى العالم" وهي من بين التعبيرات الفنية التي ستكون في المساحات الداخلية للجناح.

ويوضح العرض متعدد الوسائط ومدته 5 دقائق اندماج التفاعل البشري الذي استمر لآلاف السنين في أرخبيل الفلبين و4000 عام من الثقافة التي شكلت الهوية الفلبينية المحبة للتواصل.

وتم تكليف وكالة الإبداع الفلبينية BBDO Guerrero الحائزة على عدة جوائز، والمعروفة أيضا بحملة سياحية بعنوان "إنها أكثر متعة في الفلبين"، بمهمة إنشاء الفيلم الذي تبلغ مدته 5 دقائق.

وقامت مصممة الجناح المستقلة ماريان باستور روسيس والمهندس المعماري رويال بينيدا بتوجيه الوكالة حول رغبتهما في كيفية العرض، وتحت إشراف الوزير المساعد روساريو فريجينيا جيتوس من وزارة التجارة والصناعة الفلبينية وجايتوس المفوض العام المناوب للجناح الفلبيني في إكسبو دبي 2020.

وسيعمل الفريق الإبداعي بقيادة دايفيد جوريرو عن بعد مع مجموعة مختارة من الفنانين المرئيين والرقميين المؤديين لإنتاج العرض المذهل.

وضم الفريق مصمم الرقصات الفلبينية دينيسا رييس، المدير الفني السابق لباليه الفلبين والمؤلف الموسيقي الشهير وفنان الصوت تيريزا باروزو، بالإضافة إلى المخرج الكوري جاي هيونج وانج، المعروف بعمله الرائع في رسومات الكمبيوتر، وبيكسيل بوكس، وهي دار إنتاج مقرها هونج كونج.

ويجمع الإبداع الرقمي في الجناح الزخارف الفلبينية للهوية الثقافية والترابط، ويجمع بين مزيج من الانعكاسات الخيالية للبيانات العلمية والإنسانية حول الفلبين وشعبها. ويتم التعبير عنها بشكل شاعري من خلال الرقص المعاصر الذي يؤديه ويصممه مواهب فلبينية بقيادة المصمم دينيسا رييس.

ويعمل رييس مع مصممة الرقصات والراقصة جيه إم كابلينج، جنبا إلى جنب مع الراقصين أنجيلا بيتينا كارلوس، وميني كاريل مازا، ومايكل باري كيو، والذين يساهمون في جذب الأنظار للزخارف الفلبينية من خلال الرقص.

كما تقدم مجموعة أخرى من الفنانين الفلبينيين عرضاً خلال اليوم الوطني للفلبين في المعرض في 11 فبراير 2022 - وهو احتفال بالرقص والموسيقى الفلبينية.

ويقود نيستور جاردين، الرئيس السابق والمدير الفني للمركز الثقافي للفلبين، وضع تصور للبرنامج من قبل شركة سيلانج للاتصال، برئاسة الممثل والمخرج الشهير بارت جوينجونا. يعكس البرنامج روح الفلبينيين ويصور الشعاب المرجانية والغابات والحيوانات من خلال عرض ثقافي لجمهور من جميع أنحاء العالم.

وسيتم اختيار الإنتاج والتقنية والرسومات للبرنامج بواسطة الفنان المرئي ليروي نيو، والفنان الجرافيكي ستيفن تانسيونجكو، والمدير الفني ميليتون روكساس جونيور. وفي الوقت نفسه، سيكون الجانب الموسيقي والإخراج بمثابة تعاون بين مهندس الأصوات راردز كوربس، والملحن إيجاي ياتكو، والمخرج الصوتي كرينا كاياباب. وسيتم الإشراف على تصميم الرقصات من قبل جي إم كابلينج.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة الفلبينية كلفت مواهب فلبينية في صناعات إبداعية أخرى تشمل الهندسة المعمارية والتصميم والحرف اليدوية والفنون البصرية والفنون المسرحية، وكذلك الأفلام والرسوم المتحركة وتطوير البرمجيات، بما في ذلك فن الطهو والإعلام والنشر، لتمثيل الفلبين في إكسبو دبي 2020.