داود أوغلو: ما يهم أردوغان هو احتساء الشاي مع بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شن أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، هجوما على الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد رده الضعيف على نظيره الأمريكي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، خلال مقابلة على إحدى محطات التلفزة المحلية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، السبت.



وكان داود أوغلو يعلق على رد فعل أردوغان على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن مذبحة الأرمن على يد الدولة العثمانية عام 1915 "إبادة جماعية".

وقال في سياق انتقاده رد أردوغان: "لقد كان ردا ضعيفا للغاية، إذ إن الشيء الوحيد الذي يشغل بال الرئيس التركي الآن هو الجلوس وتناول كوب من الشاي مع نظيره الأمريكي".

وتابع قائلا: "يعتبر تصريح الرئيس الأمريكي بمثابة شعلة في العالم، مثل تأثير الدومينو، خاصة إذا لم يكن هناك رد فعل"، مضيفا "هذا ما فعله أردوغان؛ لم يتم تقديم مذكرة احتجاج، ولم يتم سحب السفير".





وأثار اعتراف بايدن التاريخي، السبت الماضي، بإبادة الدولة العثمانية للأرمن، غضب تركيا التي وصفت الخطوة بأنها "جرح عميق" في العلاقات المتصدعة بالفعل بين الدولتين.

فيما قال أردوغان، الإثنين الماضي، إن "الخطوة الخاطئة" ستعيق العلاقات، ونصح الولايات المتحدة "بالنظر في المرآة"، مضيفا أن تركيا ما زالت تسعى إلى علاقات "جوار ودي" مع أرمينيا.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها معارض تركي رد أردوغان المسالم على بايدن، إذ سبق وقالت ميرال أكشينار زعيمة حزب الخير إن "سياسة أردوغان تغيرت بالكامل، فبدلًا من أن يرد من أنت يا بايدن! حل مكانه شخص آخر لطيف للغاية، ولا يستطيع ذكر اسم الرئيس الأمريكي بدون كلمة السيد".

بدوره، انتقد زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو رد أردوغان؛ قائلا "ظل أردوغان صامتًا لمدة 3 أيام. وظل أتباعه يطالبونني بالتعليق على هذا الحدث، ماذا سأقول؟ أردوغان زعيم عالمي وأسد! عندما تحدث بدا كلامه كمواء القطط، نحن أمام شخص عاجز عن الدفاع عن مصالح بلاده، يدير جمهورية تركيا باعتبارها شركة عائلية".