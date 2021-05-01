شكرا لقرائتكم خبر عن اللى مالوش كبير.. من وضع كيس الهيروين فى شنطة غزل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر جمهور ياسمين عبد العزيز الحلقة الـ19 من مسلسل اللى مالوش كبير، بعد ما تم توريطها فى قضية مخدرات والقبض عليها بعد تطليقها مباشرة من عابد تيمور-خالد الصاوى-، بدقائق، فمن وضع كيس الهيروين فى شنطة غزل -ياسمين عبد العزيز-؟، ومتوقع أن يكون هناك الكثير من الأحدث المصيرة وصراعات غزل مع أشقائها خلال الأحداث.



ياسمين عبد العزيز



احمد العوضى



مشهد من المسلسل مشهد من المسلسل

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميًا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحًا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحًا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.