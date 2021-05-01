شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا وكندة علوش تؤزران سمير غانم ودلال عبد العزيز: مصدر الفرح والبهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة اللبنانية إليسا، على مؤازرة النجم الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، بعد مرورهما بوعكة صحية نقلا على إثرهما إلى المستشفى للعلاج، متمنية لهما الشفاء العاجل.

وقالت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "كلنا عم نصلى لسلامة وشفاء العملاقين سمير غانم ودلال عبد العزيز، الله يعطيهن بالسلامة ويردن لعيلتن ولكل محبينن بسرعة وصحة يا رب".



اليسا

كما حرصت أيضًا النجمة السورية كندة علوش، على الدعاء للفنانين الكبيرين بالشفاء، قائلة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "ادعوا بالشفاء العاجل للغاليين على قلبى وقلب الناس كلها النجوم الأساتذة مصدر الفرح والبهجة سمير غانم ودلال عبد العزيز، اللهم اشفهما شفاءً ليس بعده سقما أبداً، اللهمّ خذ بيدهما، اللهمّ احرسهما بعينيك الّتى لا تنام، اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفيهما".





وكشف مصدر مقرب من أسرة الفنان سمير غانم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز مستقرة إلى حد ما، وهى متواجدة بمستشفى العزل وتتلقى بروتوكول العلاج اللازم لحالتها، وتم وضعها على جهاز الأكسجين، حيث تعانى من ضيق فى التنفس.

وسبق ونفى مصدر مقرب أيضا من أسرة سمير غانم لـ"الخليج 365" عن إصابة الفنان الكبير سمير غانم بفيروس كورونا، وأن كل الشائعات المتداولة الخاصة بإصابته بكوفيد 19 غير صحيحة تماما، والفنانة دلال عبد العزيز هى فقط المصابة بكورونا وموجود داخل مستشفى عزل.

وقال المصدر، فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، إن سمير غانم تعرض لوعكة صحية، حيث يعانى من خلل فى وظائف الكلى، ودخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى عادية وليس مستشفى عزل كما يقال، وبدأت حالته الصحية تتحسن، ومن المقرر أن ينزل إلى غرفة بعد يومين.